Внаслідок нічного обстрілу окупантів по Києву всього пошкоджено шість будинків.

Заступник мера Києва Поворознюк прокоментував нічні вибухи в столиці – в результаті удару 6 будинків пошкоджені. За попередніми даними, 3 з них більше непридатні до життя.

Про це Поворознюк повідомив в ефірі національного телемарафону.

За даними першого заступника голови КМДА, через обстріли 20 березня постраждали 2 школи та 2 дитячі садки.

Раніше УНІАН писав, що ввечері в неділю, 20 березня, окупанти обстріляли Подільський район столиці. Станом на 9: 30 21 березня відомо про те, що в результаті даного обстрілу загинули вісім осіб.

Внаслідок обстрілу загорівся місцевий торговий центр. Також були пошкоджені вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі.

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