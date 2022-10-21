Загарбника поховають з усіма почестями в храмі, прихожаном якого він був.

Українські воїни ліквідували 22-річного курсанта РПЦ Олександра Соловйова - тезку топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

Про це у Facebook повідомив засновник проєкту InformNapalm Іраклі Комахідзе.

"Набожного" окупанта "денацифікували" 26 вересня. Він був переможцем конкурсу "Православний воїн 2021".

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Прощання з ним відбудеься сьогодні, 21 жовтня, у храмі села Боголюбове в Суздальському районі Володимирської області.

Втрати Росії в Україні

З 24 лютого по 20 жовтня ворог втратив близько 66 650 осіб. Втрати особового складу противника за останню добу – 370 осіб.

Хоча в РФ приховують втрати на війні, про це не мовчать й самі загарбники. В одному з недавніх перехоплень окупант розповів, що у росіян так багато втрат через некомпетентне командування.

"От у 3-й роті командир сказав виїхати. Танки порожні, не було гасу. Вони виїхали, їх почали бомбити. Командир сказав: "Ні, стоїмо до "Талого"... А півроти просто загинуло ", – сказав окупант.

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