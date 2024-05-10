За словами Дениса Малюськи, оголошення війни Україною може принести їй проблеми.

Оголошення війни Росії ніяк не допоможе Україні, заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю BBC.

"Так, це просто феєрична історія. Типу якщо ми на третьому році війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільству. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило б. Юристи, які спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві, абсолютно спокійні і все розуміють, що це нічого не змінює, оголошуй не оголошуй – у нас іде війна, і всі норми права, які стосуються війни, вони застосовані до України і до війни, яку ми ведемо", – пояснив Малюська.

За його словами, оголошення війни не лише не має жодного сенсу, а й ще й може зробити для України гірше.

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"Окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни. Тому що якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються", – сказав Малюська.

Російсько-українська війна триває: останні новини

Напередодні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ Харківської області.

У ГУР повідомили, що за допомогою багатоцільових надводних безпілотних дронів вдалося завдати збитків російському флоту на 500 мільйонів доларів.

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