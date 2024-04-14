За словами Іцхака Герцога, напад став ще одним прикладом того, як Тегеран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.

Повітряна атака з боку Ірану в ніч на 14 квітня є "оголошенням війни" Ізраїлю. Про це заявив президент країни Іцхак Герцог, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що зараз Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

"Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни", - підкреслив Герцог.

За його словами, атака Ірану стала ще одним прикладом того, як Тегеран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.

"Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно", - сказав президент Ізраїлю.

Атака Ірану по Ізраїлю - що відомо

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, з-поміж яких - семирічна дитина.

Між тим речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені.

Тим часом видання The Sunday Times повідомило, що Київ хоче мати систему на кшталт "Залізного купола", завдяки якій Ізраїль успішно збив майже всі безпілотники та крилаті ракети, випущені з Ірану.

Україна вже давно подала запит на доступ до системи протиракетної оборони "Праща Давида" для використання у протистоянні Росії, але Ізраїль наразі відмовляється здійснити її продаж.

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