ОВА про ситуацію на Харківщині: ЗСУ не втратили жодного метра

Наразі від посилених обстрілів страждає Вовчанськ Харківської області.

Російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ Харківської області.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, всю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", - зазначив Синєгубов. Відео дня

Очільник ОВА зазначив, що усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки. Влада закликає цивільних у прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям.

Ймовірний наступ РФ на Харківщину

Росія формує війська для наступу на Харків. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ворог може спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

Також УНІАН повідомляв, що експерт розповів, яким "шансом" хоче скористатися РФ під час наступу на Харківську і Сумську області. За словами Олександра Мусієнка, нині росіяни добудовують злітну смугу на аеродромі у Бєлгородські області, яка потрібна для прийому військово-транспортних літаків, як аеродром підскоку.

Вас також можуть зацікавити новини: