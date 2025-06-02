Атака українських безпілотників по російських винищувачах виявила критичну вразливість, "яка має позбавити сну кожного генерала у світі", зазначає аналітик.

Атака України на російські аеродроми зіграла таку саму роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор 1941 року, повністю переписавши правила ведення війни.

Як пише оглядач The Washington Post Макс Бут, атака на Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як домінуючої сили в морській війні. Зі свого боку атака українських безпілотників по російських винищувачах виявила вразливість авіабаз у всьому світі.

"Аналогія може мати сенс, оскільки обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння: лінкорів у 1941 році, пілотованих літаків сьогодні. Рій українських безпілотників, будівництво яких, ймовірно, коштувало десятки тисяч доларів, міг завдати шкоди на суму 2 мільярди доларів найскладнішим літакам Росії", - зазначає оглядач.

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При цьому українці виявили критичну вразливість, "яка має позбавити сну кожного генерала у світі", зазначає він:

"Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами?".

У результаті військові, які думали, що вони убезпечили свої авіабази за допомогою електрифікованих парканів і постів охорони, тепер муситимуть зважати на загрозу з неба, що виходить від дешевих, всюдисущих безпілотників. Це потребуватиме величезних інвестицій у системи боротьби з безпілотниками. Гроші, витрачені на звичайні пілотовані системи озброєння, дедалі більше здаються такими ж марними, як і витрати на кавалерію в 1930-х роках, зазначає Бут.

Значення операції у війні з Росією

Операція "Павутина" не стане вирішальним ударом по російських військових, як і напад на Перл-Гарбор не був вирішальним ударом по американських військових, зазначає журналіст. Але недільна атака вкотре показує, що українці виявляються набагато стійкішими й адаптивнішими бійцями, ніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Звичайно, росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану. Але вони постійно відстають на крок або два від українців у перегонах безпілотників, як знову засвідчила недільна операція", - підкреслює він.

При цьому недільна атака України також може підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні крилаті ракети проти України, також призначені для запуску ядерної зброї, зазначає Бут.

Операція "Павутина"

СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста.Спецслужба відпрацювала одразу по чотирьох військових аеродромах - літаки палали на аеродромах "Біла", "Дягилеве", "Оленя" та "Іваново".

Унікальна спецоперація, яку готували півтора року, отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад $2 млрд.

WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальньої дії, життєво важливих для РФ та її атак на Україну, завдасть серйозної шкоди російській військовій могутності. Річ у тім, що в РФ більше не випускають літаки Ту-95МС або Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

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