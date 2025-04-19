Вихід США з переговорів зруйнує надії на мир, - Reuters

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні протягом доби після вступу на посаду. Згодом він пом’якшив риторику, пообіцявши досягти угоди навесні, визнавши наявність серйозних перешкод. Зараз американський лідер задумався над виходом з переговорного процесу, пише Reuters.
Трамп намагався змусити Київ і Москву сісти за стіл переговорів, застосовуючи політику батога і пряника: або жорсткі санкції для Росії, або скорочення військової допомоги Україні.
Обидві сторони взяли участь у перемовинах за посередництва США в Саудівській Аравії. Результатом стало часткове припинення вогню, однак повного миру досягти не вдалося. На цьому тлі війна продовжує вирувати - нещодавня російська атака на Суми забрала життя 35 людей. Трамп назвав її "помилкою".
Інсайдерські джерела повідомляють, що Трамп уже починає сумніватися, чи варто далі вести перемовини, враховуючи патову ситуацію. Один з американських чиновників зазначив, що нещодавні коментарі Марко Рубіо відображають розчарування Трампа та його побоювання, що ця війна може невдовзі асоціюватися з ним особисто.
У разі, якщо Вашингтон відмовиться від ролі посередника, перспективи досягнення миру стануть ще примарнішими - адже жодна інша держава не має такого впливу на обидві сторони конфлікту.
Поки невідомо, як надалі розвиватиметься політика США щодо конфлікту. Можливі два варіанти: або збереження курсу з підтримкою Києва та санкціями проти Москви, або ж - повне згортання допомоги Україні.
У четвер Трамп повідомив, що очікує підписання договору про корисні копалини з Україною вже наступного тижня. Після переговорів у Парижі Рубіо розповів, що мав розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої поділився ключовими компонентами американського плану миру.
Тим часом Путін висунув умови, які в Києві вважають неприйнятними: відмова від прагнення до НАТО, визнання російського контролю над чотирма регіонами та обмеження щодо чисельності української армії - фактично ультиматум.
Рубіо зазначив, що ключову роль у досягненні угоди відіграватимуть європейські держави, оскільки саме вони запровадили більшість санкцій, які, ймовірно, доведеться знімати для укладення миру.
Питання гарантій безпеки з боку США також порушувалося в Парижі. Рубіо запевнив, що це "можна вирішити у спосіб, прийнятний для всіх", але наголосив: "У нас є більші виклики, з якими нам потрібно розібратися".
Заяви США про вихід із мирного процесу щодо України
18 квітня держсекретар США Марко Рубіо попередив, що Вашингтон може "умити руки" - вийти з переговорного процесу щодо України, якщо не побачить реальних зрушень.
Сам Трамп пізніше сказав, що Вашингтон може припинити участь у мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.