Рубіо змушений маневрувати, поки Трамп дивиться на війну очима Путіна, - The Telegraph

Держсекретарі США вважали своїм обов'язком говорити правду президенту, але це не про нового держсекретаря, пише видання.

Державний секретар США Марко Рубіо змушений маневрувати, оскільки президент Дональд Трамп сприймає війну очима диктатора Володимира Путіна, пише The Telegraph.

Минуло менше шести тижнів із моменту, коли Україна погодилась на запропоноване США припинення вогню, тоді Рубіо оголосив: "Тепер м’яч на боці Росії". Та після останніх переговорів у Парижі, виступ держсекретаря США створив враження, ніби нічого не сталося.

Ключовий факт дипломатичних зусиль у тому, що 11 березня Україна погодилася на перемир’я, а Росія - відмовилась. Таким чином, ініціатива перейшла до Володимира Путіна, і він відреагував не нейтрально - а жорстоко. Він розпочав нову хвилю атак по цивільній інфраструктурі України, випустивши дві балістичні ракети по центру Сум у Вербну неділю. Унаслідок цього загинуло щонайменше 36 осіб, зокрема двоє дітей.

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11 березня Рубіо зазначив: якщо Росія відкине припинення вогню, "тоді ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру". Згідно з його логікою, зараз Америка мала б визнати Росію саме такою перешкодою й об’єднатися з європейськими союзниками задля тиску на Путіна.

Проте в його останній заяві не було й натяку на це. Натомість Рубіо зауважив, що якщо угода більше не має перспектив на реалізацію, то США просто "рухатимуться далі".

Замість того, щоб прямо вказати на єдину сторону, яка не прийняла перемир’я, держсекретар уникає участі в одній із найтрагічніших подій з часів Другої світової війни, віддаючи перевагу тому, що назвав "іншими пріоритетами".

Пристосовується до настроїв Трампа

Марко Рубіо належить до молодшого покоління політиків, тому точно не страждає на амнезію. Він пам’ятає хронологію подій і власні заяви. І він усвідомлює, що саме Путін ініціював війну та залишається головною перешкодою для миру, пише видання.

"Проблема Рубіо в тому, що він постійно балансує між власною позицією та ризиком втратити довіру президента, який продовжує покладатися на Путіна та не має наміру посилювати тиск на Росію", - зазначає видання.

Натомість Дональд Трамп застосовує важелі впливу не до агресора, а до жертви агресії - України, зокрема припиняючи передачу озброєння та розвідданих у критичні моменти.

Логіка Трампа виглядає парадоксально: він чинить тиск на союзника й ігнорує дії противника. Якщо Рубіо хоче зберегти своє політичне майбутнє, йому доводиться пристосовуватись до настроїв Трампа, навіть якщо це шкодить його репутації та самоповазі.

Колишні держсекретарі США вважали своїм обов’язком говорити президентові правду. Але Рубіо, який щойно вступив на посаду та ще не оговтався від суперництва з Трампом, схоже, не є таким політиком.

Заяви США про вихід із мирного процесу щодо України

Раніше Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп припинить спроби організувати мирну угоду між Росією і Україною, якщо незабаром не побачить явних ознак того, що вона досяжна.

Сам Трамп пізніше сказав, що Вашингтон може припинити участь у мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.

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