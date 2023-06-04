Щойно в Чорному морі раптово з’явився російський ракетоносій. Як повідомляє оперативне командування "Південь", зараз в Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Він тримає напоготові вісім "Калібрів".
"Ворог продовжує підвищувати градус напруження. Продовжуємо відстежувати ситуацію. На сигнали тривог реагуємо оперативно",– заявили в командуванні.
За даними командування Військово-Морських сил ЗС України, станом на 10:30 в акваторії Чорного та Азовського морів не фіксувалося на бойовому чергуванні жодного ракетоносія, а в Середземному – будь-яких російських кораблів.
Нагадаємо, сьогодні вранці в двох морях – Азовському та Чорному – посилився шторм, та на бойовому чергуванні перебувало понад десятка російських кораблів без "Калібрів". Ще 3 червня в Середземному морі було до семи ворожих кораблів, з яких – один носій "Калібрів".
Остання атака Росії на Україну з повітря: що відомо
У ніч з 3 на 4 червня росіяни знову атакували Україну з повітря. Було запущено шість ракет та п’ять дронів. ППО впоралася з більшістю повітряних загроз.
Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат кілька ракет все-таки влучили у місце призначення. У тому числі був пошкоджений оперативний аеродром біля Кропивницького.