Ворог тримає напоготові вісім "Калібрів".

Щойно в Чорному морі раптово з’явився російський ракетоносій. Як повідомляє оперативне командування "Південь", зараз в Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Він тримає напоготові вісім "Калібрів".

"Ворог продовжує підвищувати градус напруження. Продовжуємо відстежувати ситуацію. На сигнали тривог реагуємо оперативно",– заявили в командуванні.

За даними командування Військово-Морських сил ЗС України, станом на 10:30 в акваторії Чорного та Азовського морів не фіксувалося на бойовому чергуванні жодного ракетоносія, а в Середземному – будь-яких російських кораблів.

Відео дня

Нагадаємо, сьогодні вранці в двох морях – Азовському та Чорному – посилився шторм, та на бойовому чергуванні перебувало понад десятка російських кораблів без "Калібрів". Ще 3 червня в Середземному морі було до семи ворожих кораблів, з яких – один носій "Калібрів".

Остання атака Росії на Україну з повітря: що відомо

У ніч з 3 на 4 червня росіяни знову атакували Україну з повітря. Було запущено шість ракет та п’ять дронів. ППО впоралася з більшістю повітряних загроз.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат кілька ракет все-таки влучили у місце призначення. У тому числі був пошкоджений оперативний аеродром біля Кропивницького.

Вас також можуть зацікавити новини: