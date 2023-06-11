Також деякі аналітики припускають, що Кремль може зважитися навіть на застосування ядерної зброї.

Якщо український контрнаступ виявиться досить успішним, Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації в Росії. Цього разу призвати можуть навіть більше рекрутів, ніж восени минулого року. Таку думку газеті The New York Times висловили кілька західних політиків на умовах анонімності.

У приватному порядку американські і європейські офіційні особи визнають, що витіснення всіх російських військ з окупованої української землі в рамках нинішнього контрнаступу малоймовірно. Тим не менш, дві теми вимальовуються як явні ідеї "успіху": що українська армія відвойовує і утримує ключові ділянки території, раніше окуповані росіянами, і що Київ завдає російським військовим виснажливого удару, який змушує Кремль сумніватися в перспективах подальшої війни проти України.

За оцінками американських спецслужб, найбільш вірогідними сценаріями є невеликі перемоги України на початковому етапі бойових дій, такі як повернення деяких частин Донбасу або витіснення Росії з сільськогосподарських і гірничодобувних районів на південному сході України.

"Захоплення АЕС у Запоріжжі стало б як символічною, так і стратегічною перемогою, повернувши в руки України одну з найбільших у світі атомних станцій і важливе джерело електроенергії", – пише видання.

Американські та європейські офіційні особи кажуть, що для України важливо перерізати або, принаймні, стиснути так званий сухопутний міст до Криму, який спрощує для росіян військову логістику. Це дозволить погрожувати російським військовим об'єктам на півострові і зривати постачання війська на ньому.

Американські та європейські офіційні особи кажуть, що життєво важливою метою контрнаступу має бути подальше ослаблення російських збройних сил. Цього року російські війська вже зазнали величезних втрат у боях за Бахмут.

При цьому деякі офіційні особи союзників навпаки побоюються, що контрнаступ ЗСУ може виявитися "занадто успішним". Величезна втрата солдатів може змусити Володимира Путіна оголосити більш масштабну мобілізацію.

"Американські спецслужби кажуть, що повна поразка в Україні або втрата Криму — це два сценарії, при яких пан Путін потенційно може віддати наказ про застосування ядерної зброї", - зазначає видання.

Український наступ на півдні - останні новини

Протягом останніх днів ВСУ домоглися локальних успіхів в ході свого наступу в районі міста Оріхів Запорізької області. Це підтверджують незалежні спостерігачі з американського Інституту вивчення війни.

При цьому аналітики попереджають, що українцям доводиться наступати у вкрай несприятливих умовах - на підготовлені позиції ворога і без переваги в повітрі. При цьому росіяни застосовують розумну оборонну доктрину.

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