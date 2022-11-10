Також передадуть тисячі комплектів зимової форми для українських захисників.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив президент Зеленський, лідери обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду.

"Підтримали продовження "зернової ініціативи" та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", – сповістив глава держави в Twitter,

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Водночас британський прем’єр за підсумками розмови проінформував про плани передати додаткове озброєння і форму для українських захисників.

"Я розмовляв із президентом Зеленським і підтвердив, що ми надішлемо ще 1000 ракет класу "земля-повітря" та понад 25 000 комплектів для екстремально холодної зими", – написав Сунак.

Як зазначили в прес-службі британського уряду, під час розмови лідери також погодилися з тим, що будь-яке виведення російських військ з окупованого Херсона продемонструє значний прогрес українських військ та посилить слабкість військового наступу Росії. Утім, вважають лідери, було би правильно продовжувати виявляти обережність доти, доки над містом не буде піднято український прапор.

Також напередодні зустрічі G20 наступного тижня лідери обговорили важливість подальшої скоординованої міжнародної підтримки України.

"Вони погодилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свої дії та не повинна блокувати життєво важливі постачання українського зерна та добрив на світові ринки", – йдеться в повідомленні.

Позиція Ріші Сунак щодо України

20 жовтня прем'єр Британії Ліз трас подала у відставку. Вже 25 жовтня Ріші Сунак офіційно очолив британскький уряд держави. До призначення на посаду прем'єра він обіцяв зміцнити політику повної підтримки України, яку проводив Борис Джонсон.

Того ж дня Сунак вперше на посаді прем'єр-міністра Великої Британії висловився про війну Росії проти України. Чиновник відзначити, що Британія стикається з глибокою економічною кризою, і його уряд, в першу чергу, буде працювати над забезпеченням економічної стабільності.

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