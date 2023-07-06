Зокрема, авіація розбила 13 скупчень живої сили росіян.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила зенітно-ракетний комплекс ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки.

Також було розбито чотири пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

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Війна в Україні: новини

В Україні тривають контрнаступальні дії. І Генштаб і аналітики констатують, що ЗСУ добиваються успіху і відвоювують у окупантів землі.

Так, Інститут з вивчення війни повідомив, що ЗСУ провели успішні контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, а також завдали ракетних ударів по тилу ворога. Аналітики зазначили, що українські військові провели контрнаступальні дії на п'яти ділянках фронту і досягли успіхів Крім цього, ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту вночі та вдень 5 липня.

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