Аналітики вважають це наслідком стратегії на створення з нуля нових бригад замість доукомплектування вже існуючих.

Українське командування підсилює війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Однак 155-а механізована бригада, яка мала відіграти в цьому важливу роль, почала розвалюватися, не доїхавши до фронту, пише Forbes.

Як зазначає видання, ця бригада є однією з небагатьох у ЗСУ, яка має на озброєнні німецькі танки "Леопард 2" та французькі гаубиці "Цезар". Номінально в штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, як пише Forbes, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції. Станом на листопад майже 500 солдатів все ще перебували у "самоволці", йдеться у публікації.

Видання наводить думку колишнього військовослужбовця ЗСУ, засновника аналітичної групи Frontelligence Insight, який діє під псевдонімом Tatarigami. За його словами, причини масового дезертирства в бригаді криються в "організаційному та лідерському провалі". Він зокрема критикує стратегію президента Зеленського і головкома ЗСУ Сирського, які віддали перевагу формуванню нових бригад з нуля замість поповнення новобранцями існуючих досвідчених бригад, які тепер страждають від гострої нестачі особового складу.

Відео дня

"Але нові бригади недієздатні — з нерівномірним керівництвом, відсутнім обладнанням і цілими батальйонами недостатньо підготовлених новобранців із неоднозначним керівництвом, які мають погану звичку залишати свою бригаду за першої ж нагоди", – пише Forbes і додає, що у першому ж бою 155 бригада зазнала важких втрат у людях і техніці.

Начальник штабу бригади "Азов" Нацгвардії України підполковник Богдан Кротевич вважає, що ці новобранці і ці танки могли б проявити себе значно краще у складі досвідчених бригад.

"Чи може бути ідіотизмом створювати нові бригади і оснащувати їх такою технікою, маючи неукомплектовані існуючі?" — запитує Кротевич.

Автор публікації припускає, що створення нових бригад за наявності неукомплектованих бригад-ветеранів переслідувало політичну мету: продемонструвати союзникам, що Україна все ще має достатньо рекрутів та спроможності створювати нові бригади і продовжувати боротьбу.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, змусивши Україну до територіальних поступок, Захід може подарувати Путіну перемогу у війні, яку росіяни насправді програли. Британський військовий оглядач дивується тому, що всі говорять про успіхи Росії, хоча стратегічно росіяна зазнала поразки.

Також ми розповідали, що Кремль, ймовірно, не починатимете переговорів з Україною, доки російська армія не окупує всю територію Донеччини. Таку думку висловив військовий аналітик Андрій Крамаров.

Вас також можуть зацікавити новини: