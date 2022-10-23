Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури 9-ти областей.

За добу російські загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу, загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

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На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник атакував з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області, а на Авдіївському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

Масований удар РФ по Україні 22 жовтня - найважливіше

В Одеській області та у Луцьку супротивники поцілили в об'єкти енергетики. Також ворожі "прильоти" є у місті Рівне і в Хмельницькій та Кіровоградській областях. У Львівській області спрацювала система протиповітряної оборони, а в Чернівецькій - ракету ворога збив літак наших військ.

Увечері 22 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники запустили по Україні 40 ракет, а також 16 ударних іранських дронів. У Генштабі додали, що 20 ворожих ракет та 11 безпілотників збили наші захисники.

РФ погрожувала завдати удари по українському "центру прийняття рішення". Президент Володимир Зеленський сказав, що якщо очільник Росії Володимир Путін зважиться вдарити по Банковій, то удар у відповідь буде по тому місцю, де сидить російський лідер.

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