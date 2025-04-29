За словами Волошина, ситуація загострилася на кількох напрямках.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб української території. Зокрема, загострилася ситуація на Новопавлівському напрямку фронту.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.За його словами, за минулу добу ворог провів на цій ділянці фронту 23 бойових зіткнення. Він наголосив, що там постійно тривають запеклі бої з противником.

"Ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку. Це там, де Малі Щербаки, Лобкове, Степове. Ворог намагається прорвати там лінію бойового зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його. Це недалеко від Запоріжжя. І звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя і його передмістя зі східного флангу", – додав він.

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До того ж, протягом останніх кількох днів ситуація загострилася і на Херсонському напрямку. Там ворог дедалі частіше здійснює спроби захопити острови на Дніпрі. Українські захисники топлять плавзасоби противника, та часом окупантам вдається висадитися на островах.

"Там вороги по один-два чоловіки залишаються на цих островах. Вони там грають в так званих "робінзоні". Їх звідти евакуювати неможливо, і їм скидає їхні командування і боєприпаси, і воду, і продовольство з дронів. Вони там кілька днів перебувають, а потім є такі випадки, що навіть здаються нашим у полон", – розповів Волошин.

Примітно, що російська пропаганда використовує ці факти як "намагання взяти під контроль острівну зону".

"Але таких спроб за декілька останніх днів стало більше", – констатував речник Сил оборони півдня.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я відправлять на фронт. На їхні посади призначатимуть військових, які отримали поранення, контузії та не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах через стан здоровʼя.

Тим часом WSJ пише, що з весняним потеплінням прискориться наступ Росії. Водночас ЗСУ втратять свою головну перевагу, адже листя на деревах погіршить видимість для українських БПЛА.

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