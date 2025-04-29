Через потепління земля стає твердішою, а листя на деревах знижує видимість для українських безпілотників.

Російський весняний наступ у самому розпалі і може ще більше прискоритися, оскільки через потепління земля стає твердішою, а листя на деревах знижує видимість українським безпілотникам.

Як пише The Wall Street Journal, українським силам вдалося стабілізувати лінію фронту на сході України навесні, за словами українських солдатів у цьому районі та аналітиків. Однак питання в тому, чи зможе Україна продовжувати утримувати лінію оборони влітку, коли бойові дії зазвичай посилюються.

За словами аналітиків та українських чиновників, поки що нові весняні атаки росіян принесли їм мало території та великі втрати. Але умови, ймовірно, стануть ще складнішими для Києва в міру того, як погода стане теплішою.

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"Ми не очікуємо, що нинішня стабілізація триватиме довго", - сказав один з офіцерів, який воює в районі Покровська. - "Ми перервали натиск противника, але ми знаємо, що він перегруповується і готується до наступного етапу свого наступу".

На уповільнення Росії вплинули кілька факторів

По-перше, російські сили виснажені. Деякі російські дивізії, які брали участь у наступі на Покровськ, б'ються без зупинки вже понад два роки, сказав Джордж Баррос, аналітик ISW.

Він сказав, що відмова призупинити наступ на сході України призвела до безлічі проблем для сил Москви. Матеріальна база і логістика деградували без часу на обслуговування і ремонт. Нові рекрути, які замінюють поранених, часто не навчені або не інтегровані в підрозділ, що обмежує їхню ефективність.

Крім того нововведення українців на полі бою допомагають їм ефективніше відбиватися від росіян:

"Тепер безпілотники складають першу лінію оборони. Розвідувальні безпілотники, багато з яких оснащені тепловізійними камерами, сканують будь-які рухи вздовж лінії зіткнення, а ударні безпілотники перехоплюють російські війська, які наступають, до того, як вони досягнуть українських окопів. Завдяки цьому нововведенню Україна утримує величезні фронти території з шокуюче малою кількістю людей".

Так, командир батальйону 15-ї бригади під позивним Корсар, сказав, що безпілотники тепер становлять приблизно 85% російських втрат у цьому районі.

"Дуже рідко, коли вони дійсно добираються до наших позицій, там починається стрілянина. Цього місяця стрілянина була тільки один раз", - розповів він.

Утримувати лінію фронту стане складніше

Найближчими місяцями ефективність безпілотників знижуватиметься, зазначає WSJ.

"Листя повертається на дерева в Україні, і протягом місяця воно закриє для безпілотників огляд російських позицій внизу. На північному сході України, де лінії дерев більші, ніж на полях півдня, це дасть росіянам, які наступають, набагато більше укриття, ніж вони мали в останні місяці", - пише видання.

Крім того, "сезон бруду" - коли земля розмокає від зимових дощів, що ускладнює рух техніки - також добігає кінця, і це, можливо, було причиною відновлення механізованих атак Росії після місяців наступів в основному невеликими групами піхоти пішки.

Як зазначає військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, росіяни поки що не домоглися великого прогресу і зазнають величезних втрат через ефективну українську систему оборони. Однак у наступні місяці навантаження на українську артилерію збільшиться, попереджає він

"Наразі в України достатньо боєприпасів для артилерії та іншої зброї, але її запаси скорочуються через безперервні російські атаки. При цьому в найближчі кілька місяців артилерія зі США, швидше за все, закінчиться, і республіканці навряд чи схвалять новий пакет допомоги Києву. Хоча Європа спробує закрити цю прогалину, вони не виробляють достатньо боєприпасів, щоб зробити це повністю, попереджає аналітик.

І щойно це станеться, українцям доведеться знизити темп стрільби, що ускладнить для України утримання лінії фронту з такою малою кількістю людей, навіть якщо Київ продовжить нарощувати виробництво безпілотників, попереджає Гаді:

"Я не очікую якихось різких змін або краху лінії фронту... але загалом тенденції не є позитивними для України... У якийсь момент удари безпілотників не зможуть замінити брак піхоти".

Наступ Росії - новини

Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що російські війська хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

Також аналітики ISW повідомляли, що Росія планує змінити тактику для нового наступу влітку й восени 2025 року і РФ готується перейти до систематичного використання мотоциклів у наступальних операціях, щоб протистояти українським безпілотникам.

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