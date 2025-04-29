На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід / колаж УНІАН, фото 40 окремої бригади берегової оборони, скріншот

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. 

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.

Відео дня

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід. 

"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних сил України", - додали в Генштабі.

Ставлення до ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня нардепка Ірина Нікорак заявила, що українці стали менше довіряти ТЦК та СП. У зв'язку з цим варто розглянути питання про реформування цієї структури. "Зараз рівень довіри до ТЦК критично низький, хоча рівень довіри до Збройних сил перебуває на найвищому рівні в історії України", - сказала вона.

Нікорак зазначила, що ТЦК є невід'ємною частиною ЗСУ. Вона додала, що репутацію цієї структури регулярно ставлять під сумнів. Нардепка не виключила, що уряду доведеться внести зміни в роботу ТЦК, щоб підвищити рівень довіри громадян до цієї структури.

Вас також можуть зацікавити новини: