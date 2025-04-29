Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.

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"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі підкреслили, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних сил України", - додали в Генштабі.

Ставлення до ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня нардепка Ірина Нікорак заявила, що українці стали менше довіряти ТЦК та СП. У зв'язку з цим варто розглянути питання про реформування цієї структури. "Зараз рівень довіри до ТЦК критично низький, хоча рівень довіри до Збройних сил перебуває на найвищому рівні в історії України", - сказала вона.

Нікорак зазначила, що ТЦК є невід'ємною частиною ЗСУ. Вона додала, що репутацію цієї структури регулярно ставлять під сумнів. Нардепка не виключила, що уряду доведеться внести зміни в роботу ТЦК, щоб підвищити рівень довіри громадян до цієї структури.

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