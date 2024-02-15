Винищувач розробили спеціалісти Turkish Aerospace Industries (TAI) у якості заміни для F-16 Fighting Falcon.

Україна має наміри закупити новий турецький винищувач п'ятого покоління Kaan. Про це в ефірі CNN Türk розповів надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Ми не тільки купимо, але й будемо використовувати. Ми знаємо, де його використовувати", – заявив посол.

За його словами українські фахівці працюють у межах проекту зі створення двигуна для нового винищувача.

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Боднар зазначив, що у перспективі Kaan зможе конкурувати на ринку з американськими винищувачами п'ятого покоління.

Нагадаємо, раніше Туреччина брала участь у програмі американського винищувача нового покоління F-35, однак у 2021 році США офіційно виключили її з числа учасників. Причиною цього стала закупівля Анкарою російських зенітних ракетних систем великої дальності С-400 "Тріумф".

Kaan – довідка

Рішення про розробку національного винищувача п'ятого покоління Туреччина прийняла у 2010 році. Презентацію літака провели в 2023-му. Kaan має два двигуни і зовні схожий на зменшену "копію" американського F-22 Raptor.

Передбачається, що Kaan буде малопомітним і зможе розвивати швидкість 1,8 М. Він буде здатен застосовувати ракети класу "повітря-повітря", ракети класу "повітря-поверхня" та різні авіабомби, включаючи керовані.

Будуть створені як одномісна версія Kaan, так і модифікація з двома пілотами. Згідно з існуючими планами, винищувач повинен здійснити перший політ в цьому році, а на озброєння Повітряних сил Туреччини він може поступити у 2028-му.

F-16 для України

Як би не склалась ситуація з Kaan, очевидно одне: літаки F-16 Україна отримає набагато раніше, аніж турецький літак стане боєготовим.

У лютому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що питання щодо надання Україні винищувачів F-16 уже вирішено і вже скоро вони мають з’являться в небі країни.

За словами військового льотчика-інструктора та полковника запасу Романа Світана, українські аеродроми вже готові приймати західні літаки.

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