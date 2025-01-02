Ще одному російському вертольоту вдалося приземлитися після підбиття.

Ударним морським дроном Magura V5, оснащеним ракетним озброєнням, вдалося знищити два вертольоти Мі-8.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони у соцмережі. В ГУР знищення двох гелікоптерів назвали оновленням рекорду.

"Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

"Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", - додали в ГУР.

Magura V5 знищив російський гелікоптер

Раніше повідомлялося про знищення одного вертольоту Мі-8. Йшлося про те, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

Коментуючи цю операцію, голова ГУР Кирило Буданов сказав, що вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 - російський гелікоптер Мі-8. "Сьогодні вперше гелікоптер був збитий і впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку", - сказав тоді Буданов.

Довідка УНІАН. Magura V5 - це український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР. Дрон може виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий своїми ударними можливостями.

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