Українські технологічні досягнення ускладнюють російським силам готувати "ударний кулак"

Російським військам не вдається компенсувати удари українських безпілотників і удари по тилах, щоб вийти з позиційної війни. Водночас окупантам навіть не вдається досягти передових оборонних рубежів України.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що один з російських військових блогерів заявив 23 січня, що армії РФ необхідно зрозуміти, як вийти з позиційної війни. Російські сили не можуть зосередитися в кількості, достатній для прориву українських ліній, тому що українські сили завдають ударів по всіх скупченнях сил крупніше батальйону. Блогер стверджує, що українські сили завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближніх тилових районах.

Він повідомив, що українські війська завдають ударів з безпілотників по невеликих російських групах з однієї-двох рот піхоти і 10 одиниць бронетехніки, не дозволяючи російським силам навіть досягти передових оборонних рубежів України. Блогер поскаржився, що єдиним рішенням російських військ досі була атака 10-20 піхотинців з бронетехнікою, підтримуваною на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

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Пов'язаний з Кремлем блогер заявив, що українські технологічні досягнення ускладнюють російським силам концентрацію декількох дивізій в окремому районі без виявлення Силами оборони України. Блогер підкреслив, що російським силам необхідно як отримати перевагу в неприцільному вогні над українськими силами, так і перебудувати російське командування і управління, щоб вийти з позиційної війни.

Він підкреслив, що російським військам на передовій необхідно мати можливість оперативного зв'язку, щоб скоротити час між виявленням і нанесенням удару по цілі, і що ця зміна відбудеться тільки при значній зміні процесів в командуванні.

Характеристики і проблеми позиційної війни, які російські блогери позначили, перегукуються з багатьма системними проблемами в російських збройних силах, на які блогери скаржилися вже давно. В цілому мова йшла про погану систему командування, виснаження російських сил в результаті непродуктивних "м'ясних штурмів, погане тактичне і оперативне планування і боротьба з українськими безпілотниками на лінії фронту і в ближніх тилах.

В даний час немає жодних ознак того, що російське військове командування наблизилося до вирішення будь-якої з цих проблем на оперативному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одному або декількох районах фонта. Однак російські війська нещодавно довели, що здатні домагатися незначних тактичних успіхів в ході інтенсивних наступальних дій навіть при наявності цих системних проблем, особливо під Куп'янськом в Харківській області та Авдіївкою в Донецькій області.

Прогноз війни в Україні 2024 - що кажуть експерти

Експерти назвали п'ять найбільш ймовірних сценаріїв розвитку подій у війні України проти Росії на 2024 і 2025 роки. Один з них - позиційна війна. Цей сценарій можливий з ймовірністю 31,02% .

Йдеться про можливість лише значними втратами домогтися зміни лінії фронту. Це не означає, що Україна буде тільки оборонятися, зокрема можливе проведення наступів з метою прориву лінії фронту на південному і східному напрямку. Але аналогічні дії буде реалізовувати і РФ, намагаючись довести безпорадність будь-якої підтримки Заходу і нав'язати чергові "Мінські переговори".

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