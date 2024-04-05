Росіяни щоночі атакують Україну безпілотниками у паузах між масованими обстрілами.

Ворог здійснює "турбуючий вогонь", запускаючи "Шахеди" в перервах між масованими обстрілами ракетами. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, цієї ночі по ворожих БПЛА досить вдало і професійно відпрацювали Сили оборони, мобільні вогневі групи. Він додав, що тактика у ворога така, що в перервах між масованими ракетними і комбінованими ударами, коли використовується 100 і більше авіаційних цілей, відбувається "турбуючий вогонь".

Євлаш зазначає, що це робиться противником для продовження розвідки території аби в подальшому аналізувати та більш ефективніше застосовувати свої засоби повітряного ураження.

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"Звісно, що є "турбуючий вогонь", так званий, коли ворог просто продовжує підтримувати свою активність та не дає спокійно проводити відновлення після обстрілів. У ворога є потужності, він може постійно робити свої повітряні напади за допомогою "Шахедів", що і відбувається останнім часом", - додав він.

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 квітня Росія вкотре атакувала Україну балістичними ракетами та ударними БПЛА типу Shahed-131/136.

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що противник атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область - РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Очільник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що російські війська запускають невелику кількість дронів по Україні останніми днями, адже готуються до нового удару по Україні. За її словами, ворог використовує по 10 і більше дронів-камікадзе протягом ночі, а іноді й 3-4 дрони, перевіряючи готовність систем протиповітряної оборони.

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