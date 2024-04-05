Ворог зараз перевіряє готовність систем ППО України, повідомила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Російські війська запускають невелику кількість дронів по Україні останніми днями, адже готуються до нового удару по Україні.

"Останнім часом ворог дійсно використовує такі партії - 10 і більше дронів-камікадзе протягом ночі. Іноді й 3-4 дрони за ніч спрямовують в напрямку, де перевіряють готовність систем протиповітряної оборони, а не намагалися щось ушкодити", - пояснила в ефірі телемарафону очільник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що українцям не варто цього боятися, але потрібно підготуватися до майбутніх обстрілів. "Ця тактика виправдовується тим, що вони готуються до наступних атак. Це треба усвідомлювати, не треба цього лякатися. Напоготові потрібно тримати речі, щоб зібрати та піти в укриття. Варто пам'ятати, що бойова робота часом призводить до того, що збита ракета чи збитий дрон можуть завдавати пошкоджень чи поранень своїми уламками", - попередила вона.

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У ніч на 5 квітня РФ атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед" південні регіони України. В зоні відповідальності Сил оборони півдня було знищено 13 таких БПЛА. Ціллю ворога могли стати об'єкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Варто зазначити, що супротивники вже багато разів били по українській землі і дронами, і ракетами. Захисники України вже ліквідували 8 847 дронів супротивника оперативно-тактичного рівня та 2 059 крилатих ракет.

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