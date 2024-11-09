Росіяни наступають на Курахове, щоб розчистити шлях до стратегічно важливого Покровська.

Українські сили оборони, що захищають Курахове, днями успішно відбили одну з найпотужніших російських атак, завдавши ворогу великої шкоди. Однак, як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, такий успіх не повинен надто обнадіювати Україну.

Так, у вівторок щонайменше 14 російських бронемашин із піхотою пішли в атаку на Курахове. Однак за кілька миль на схід вони зіштовхнулися зі стіною українських мін, касетної артилерії, вибухонебезпечних безпілотників з видом від першої особи і протитанкових ракет і були знищені у вогні.

Водночас, зазначає Акс, цей успіх - хороша новина для України, але потенційно швидкоплинна - перший російський штурм був відбитий, проте нові атаки не за горами.

Відео дня

Хоча головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що "майстерність українських солдатів не залишає російським загарбникам жодних шансів", однак, зазначає Акс, "це навіть віддалено не відповідає дійсності".

Незважаючи на те, що щодня російські військові втрачають у середньому понад тисячу вбитих і поранених, вони набирають достатньо нових солдатів, щоб заповнити втрати, і продовжують наступати. І поразка росіян під Кураховим у вівторок лише підкреслює їхній загальний прогрес на сході і особливо в Донецькій області, зазначає аналітик:

"Найкращий результат для українців - Курахове утримується, сповільнюючи росіян і зберігаючи оборонну зону, яка захищає Покровськ від оточення. Найгірший результат - Курахове впаде, і росіяни перейдуть до облоги Покровська за кілька тижнів до інавгурації обраного президента Дональда Трампа у США".

Ситуація біля Курахового

Як повідомляв УНІАН, російські війська активно посилили тиск на місто Курахове Донецької області з нових напрямків і це ставить під загрозу логістику.

Як зазначав військовий оглядач Денис Попович, російські окупанти хочуть вийти на трасу Курахове - Запоріжжя, і тоді може утворитися котел для Сил оборони України. Він вважає, що наразі ворог намагається розв'язати свої задачі на Курахівському напрямку, а в разі успіху, почне масований наступ безпосередньо на Покровськ.

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