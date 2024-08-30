За його словами, Україна продемонструвала свою спроможність вести несподівані атаки.

Вторгнення України в Курську область РФ завдало величезного удару по режиму диктатора Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, пише Business Insider.

"Той факт, що це взагалі стало можливим, набагато важливіший, ніж фактична територія на місці. Це має руйнівну дію для режиму Путіна", - сказав Більстрем.

Успіх України під Курськом завдасть психологічного удару росіянам, сказав дипломат, чия країна офіційно приєдналася до альянсу НАТО в березні.

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"Це показує російському населенню і всьому світу, що російська військова машина є порожньою", - сказав Більстрем.

Дипломат зазначив, що його країна сподівається побачити кінець правлінню Путіна над Росією.

"Кожен, хто сьогодні дивиться на Росію, може бачити, що з нинішнім режимом ми всі ризикуємо продовжити імперіалістичну смугу, імперіалістичні плани щодо її близьких сусідів, починаючи з України, Білорусі, Грузії тощо", – додав Більстрем.

Україна починає стикатися з деяким тиском з боку росіян у Курській області. Але Більстрем залишається впевненим у військових можливостях України.

"Війна - це ризикована справа. Звичайно, можуть бути невдачі, але ніхто не може заперечувати того факту, що українці змогли це зробити. І якщо вони можуть зробити це один раз, вони можуть зробити це двічі або навіть втретє", - сказав він.

Курська операція

Операція українських військ у Курській області РФ значно змінила динаміку війни. Зокрема, це підірвало моральний дух окупантів. Як пише The Hill, вплив боїв на території РФ помітно далеко за межами поля бою, оскільки це демонструє безлад всередині Кремля. Через це фокус командування країни-агресора змістився з України на все більш крихке утримання влади.

Україна може розширити свій плацдарм у Курській області відразу в кількох напрямках, заявив воєнний оглядач Денис Попович.

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