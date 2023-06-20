Раніше повідомлялося про 31-го зниклого безвісти.

Внаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції на початку червня зниклими безвісти вважаються 109 осіб, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Зазначається, що на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через терористичний акт Росії на Каховській ГЕС. Наразі до цього кол-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% з них стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини. Зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб", – повідомили у міністерстві.

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Зауважується, що справи цих людей були передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.

Зниклі безвісти після теракту на Каховській ГЕС - попередні повідомлення

Внаслідок теракту російський окупантів на дамбі Каховської ГЕС десятки населених пунктів на півдні України були затоплені, що призвело до значних руйнувань та людських жертв. Сповіщали і про зниклих безвісти мешканців деокупованого правобережжя Херсонщини.

Зокрема, 19 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що на деокупованій частині Херсонщини досі безвісти зниклими вважалася 31 людина, з них двоє дітей. Згодом вдалося встановити місце перебування 17 людей.

Також того ж дня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про 31-го зниклого безвісти.

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