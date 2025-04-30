Його помітили українські військовослужбовці в одному з полів Донецької області.

У міру того як запаси бронетехніки у Росії виснажуються, окупанти все частіше вдаються до використання цивільного транспорту для доставки солдатів на передову, включно з китайськими гольфкарами, білоруськими мотоциклами, автомобілями Lada, фургонами "буханка" і вантажівками ГАЗ-69 і навіть електросамокатами.

Багато з них допрацьовують, встановлюючи, наприклад, "антидронні" решітки. Але останнє поповнення в арсеналі цивільного транспорту може бути найбезглуздішим - російські військові використовували для атаки шкільний автобус, пише Forbes.

Український оператор дрона помітив жовтий шкільний автобус, припаркований неподалік від лінії фронту в Донецькій області. Він, можливо, зламався або застряг, намагаючись з'їхати з дороги на м'якому весняному ґрунті. Повідомляється, що один із дронів-камікадзе із системою відеонаведення попрямував прямо до автобуса, вдарив по ньому і підпалив.

ЗМІ підкреслює, що, як засіб пересування по полю бою, автобус вкрай неефективний. "Цивільні машини краще, ніж іти пішки, але вони, очевидно, не дають жодного захисту і не можуть забезпечити вогневу підтримку" за допомогою встановлених на них гармат", - пояснює аналітик Якуб Яновський.

Тому атаки з їх використанням, замість справжньої бронетехніки, обходяться дорожче і з більшою ймовірністю закінчуються провалом. Такі машини також навряд чи зможуть подолати траншеї, колючий дріт та інші протипіхотні перешкоди. Але у росіян майже не залишилося вибору.

В окупантів нестача техніки

У матеріалі йдеться про те, що підтверджені втрати російської сторони за 39 місяців з моменту початку повномасштабної війни проти України становлять 17 000 одиниць техніки та іншого важкого озброєння. Це більше, ніж налічує техніка в багатьох арміях світу, і більше, ніж може виробити оборонна промисловість Росії, що перебуває під санкціями, за три роки.

Річний випуск нових танків і бойових машин піхоти в Росії оцінюється приблизно в 1100 одиниць. Кремль доповнює новими машинами техніку часів Холодної війни, яку дістає з величезних складів зберігання. Але навіть ці склади майже спорожніли.

Звідси - гольфкари, самокати, легковики... і автобус.

Інші новини про ситуацію на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ чекають наступу РФ і не вірять у перемир'я. Крім того, українські військовослужбовці зізнаються, що їх "дуже розчаровують" зусилля США зі встановлення миру.

Крім того, у ворога є завдання до 9 травня зайти в Дніпропетровську область. І для цього окупанти не шкодують своїх солдатів - напрямок усіяний трупами російських військовослужбовців.

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