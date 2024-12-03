Інколи від вироку в РФ до полону в Україні не проходить і місяця.

Окупанти на схід України підтягують резерви, залучаючи і колишніх ув’язнених жінок до війни в Україні.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог основні зусилля концентрує на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

За його словами, ворог несе великі втрати і підтягує резерви. "Ворог підтягує резерви, які були в нього по інших напрямках. Російське військове командування вимушене застосовувати значну частину стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському, Покровському напрямках. Безліміту можливостей в армії РФ немає, а резерви вона підтягує, в тому числі броньовану техніку, особовий склад для підтримки своїх штурмових дій", - сказав Волошин.

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При цьому він додав, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені. "А останнім часом... були помічені і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки. Це колишні засуджені із загонів "Шторм". І саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - зазначив він.

Волошин повідомив, що в Росії в’язниці майже порожні, бо засуджених без їх згоди направляють для участі у бойових діях на території України. Він сказав, що є непоодинокі випадки, коли полонені розповідали, що у них від оголошення вироку до полону минуло менше місяця.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що ситуація в районі Курахового Донецької області погіршується і дуже близька до втрати міста.

Водночас експерт додав, що на інших напрямках в Донецькій області просувається не лише Росія, а й Україна. Під Великою Новосілкою є просування росіян. Але в Часовому Ярі, Торецьку бої йдуть з перемінним успіхом. Дуже важко говорити про якісь квартали, оскільки обидва міста – це гори каміння.

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