Ворожі борти вилетіли з аеродрому "Оленья".

В ніч проти 30 травня російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", – йдеться у повідомленні.

"Николаевский Ванек" раніше повідомляв про зліт біля 5 бортів Ту-95МС. В районі Енгельса вони будуть біля 02:00 – 02:50.

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"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:40 – 03:30. В районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:10. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 – 05:20", – написав він, зазначивши, що час "дуже приблизний, із великою похибкою".

Варто додати, що вже кілька годин триває атака ударними дронами.

Атаки РФ по Україні з літаків Ту-95МС

Востаннє Росія задіювала літаки стратегічної авіації Ту-95МС для ударів по Україні в ніч проти 26 травня. Тоді ворог застовував і ракети "Кинжал", а також "Шахеди".

Тієї ночі українська ППО знищила 12 крилатих ракет та 31 БПЛА противника. Збиття відбувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Збити не змогли лише дві ракети – "Кинджал". Ефективно протидіяти можуть лише системи Patriot, а в Україні їх недостатньо, пояснили в Повітряних силах ЗСУ.

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