Ці північнокорейські ракети, хоч і рідко досягають цілей, однак становлять серйозну загрозу населенню.

Російські окупанти атакували Україну чотирма балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області.

Ці північнокорейські ракети, хоч і рідко досягають цілей, однак становлять серйозну загрозу населенню, оскільки відхилення цих ракет від цілей становить 100-200 м, а іноді вони розвалюються в польоті.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що KN-23 – це клон російської балістичної ракети комплексу "Іскандер". За його словами, північнокорейська ракета на 400 кг легша і на 190 км має більшу дальність польоту.

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"Пусковий комплекс несе дві таких ракети. В цій ракеті діаметр корпусу більший на 10 мм, вона довша на 90 см, в більшості вузлів схожа на російський прототип", - розповів Романенко.

Авіаексперт розповів, що під час дослідження цих ракет виявили, що їх системи наведення дуже прості, ця ракета має 3 супутникові системи орієнтації: американську GPS, російську "ГЛОНАСС", китайську "Бейдоу". Перша в Україні глушиться, а дві інших не дають необхідної точності, тому часто ця ракета летить за інерційною системою.

"Ці ракети небезпечні, вони нестійкі до РЕБів. Коли розібрали цю ракету, то побачили, що вона дуже проста, всі проводи були без металевої плівки, вони зазнають впливу радіоперешкод. Тому, може, коли висока щільність засобів РЕБ, це впливає на те, щоб збити з заданого курсу цю ракету на кінцевому етапі", – сказав Романенко.

За словами експерта, не виключено, хоча й малоймовірно, що корейці могли спробувати встановити систему донаведення ракети на термінальному відрізку, і вона просто прицілюється й порівнює місце падіння з тим, яке задано в пам'яті її комп'ютера.

Ракети KN-23

11 серпня окупанти атакували Україну, використавши чотири північнокорейські ракети KN-23. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук зазначив, що вони "хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню". Одна з них впала на Київщині і вбила двох людей.

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