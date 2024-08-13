Україна намагалася приховати концентрацію своїх сил уздовж кордону, розподіливши їх по домівках, розкиданих по селах, і вдаючи, що проводить навчання.

У міру того, як Україна цього тижня просувається дедалі далі на територію Росії, стає дедалі очевиднішим, що Київ спирався на один із ключових чинників своєї раптової атаки на Курськ: сам елемент несподіванки.

Звіт про прелюдію до сміливої транскордонної атаки дає уявлення про те, як Україна цього разу робить акцент на секретності, пише Business Insider.

За даними The Times, дослідницький інститут, пов'язаний з українськими військовими, вивчав успішні кампанії в сучасній історії і виявив, що сторона, яка перемогла, часто нічого не говорила публічно перед своїми атаками.

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Схоже, ця доктрина поширилася на війська на полі бою.

Заступник командира української бригади, якого The Times назвала підполковником Артемом, розповів виданню, що більшість старших офіцерів було повідомлено про вторгнення всього за три дні.

Солдати на некерівних посадах були проінформовані тільки за день до цього, додало видання.

The Times також повідомила, що Україна намагалася приховати концентрацію своїх сил уздовж кордону, розподіливши їх по домівках, розкиданих по селах, і вдаючи, що проводить навчання.

Зокрема, лідери України здебільшого зберігали мовчання про наступ навіть через кілька днів після того, як з'явилися повідомлення про те, що війська Києва просуваються на багато кілометрів углиб Курська.

Стриманий підхід України проявляється в той час, як спостерігачі намагаються з'ясувати, наскільки далеко Київ просунувся в Курську і якими можуть бути його стратегічні цілі для атаки.

Відеотизер і провалена атака 2023 року

Мовчання Києва контрастує з підготовкою до проваленого контрнаступу минулого літа, коли українські війська врізалися в російську оборону на півдні, але змогли повернути собі лише близько 300 квадратних кілометрів території.

Тоді Україна сміливо заявила про свою головну мету: відрізати східний фронт Росії від ліній постачання через Крим.

Перед атакою вона навіть опублікувала відеотизер свого контрнаступу, повідомивши людям - можливо, в момент іронії - що вона зберігає секретність своєї атаки.

Вона не сказала, коли збирається атакувати, але про намір атакувати російські лінії було повідомлено ще в середині 2022 року. Києву знадобилося так багато часу, щоб здійснити це, що навіть виникла підозра, що контрнаступ був просто вивертом.

Пізніше Зеленський сказав, що росіяни, ймовірно, заздалегідь знали про плани України щодо контрнаступу 2023 року.

В останньому звіті Times описувалося, як дослідники України почали вивчати минулі кампанії після невдач 2023 року.

Цього разу Україна, схоже, тримала наступ у таємниці до такої міри, що їй довелося спішно евакуювати свої власні прикордонні села, оскільки Росія завдала ударів у відповідь.

У Курську російські війська виглядають так, ніби їх застали зненацька. Повідомляється, що Україна прорвала оборонні лінії вздовж кількох позицій, заявивши в понеділок, що вона захопила 28 сіл.

Під час свого вторгнення в лютому 2022 року Кремль також, як вважають, тримав багатьох своїх солдатів у невіданні. Повідомлялося, що деякі водії танків навіть не знали, куди вони прямують, коли їхні колони проїжджали повз кордон.

Бої в Курській області - останні новини

Курська кампанія України - ключовий момент у війні з Росією, який здатний змінити її траєкторію.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) в аналізі "Україна і проблема відновлення маневру в сучасній війні". Як зазначають аналітики, війна змінює характер, і це вплине на всі майбутні конфлікти у світі.

Під час вторгнення в Курську область Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність Росії у своїх прикордонних районах. Ця кампанія показала, що несподіванка все ще можлива навіть у сучасних умовах, коли противник може спостерігати за підготовкою і концентрацією сил, але не може достовірно розпізнати намір.

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