Нова передача озброєнь США та нездатність РФ координувати наземні та повітряні сили можуть обмежити просування Москви.

Новий російський наступ забрав кілометри територій поблизу Харкова, але надання нової зброї США та нездатність Росії координувати свої сухопутні та повітряні сили роблять прорив малоймовірним. Про це пише USA Today із посиланням на офіційних осіб США та військових аналітиків.

Зазначається, що українські війська, підкріплені американською зброєю на мільярди доларів, обмежать здобутки Росії. Але Харків може зіткнутися з новими бомбардуваннями, оскільки російська артилерія наближається.

"Українцям не загрожує програш, але вони зараз не виграють. Немає мирних переговорів, і немає інтересу до них з боку українців. Росія відчуває, що має ініціативу", - сказав Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Відео дня

На його думку, хоча прорив російських військ малоймовірний, український моральний стан і жива сила стали проблемою після місяців безперервних боїв, невеликої кількості підкріплень і скорочення запасів боєприпасів.

У свою чергу Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень безпеки в університеті Сент-Ендрюс (Шотландія), каже, що після того як українські військові направили туди підкріплення, російські війська припинили просування на північному сході України.

"Подивимося, чи зможуть вони спершу взяти маленьке містечко Вовчанськ", - сказав О’Браєн.

Війна в Україні: останні оцінки

Росія оговталася від поразок 2022-го, а війна в Україні стала змаганням кмітливості та витривалості. Про це написало The Washington Post. На думку журналістів, наочною демонстрацією зростаючої стійкості Росії є початок наступу на півночі Харківської області.

У свою чергу американський експерт Майкл Бонер перерахував, що потрібно Україні для перемоги над РФ. На його думку, маючи від 14 до 21 добре оснащених бригад, Україна могла б витіснити росіян з усієї своєї території.

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