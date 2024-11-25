Російський дрон навів російську ракету на ангар, де, ймовірно, стояв Міг-29.

Влітку великий скандал спричинила історія, коли російський розвідувальний дрон безперешкодно прилетів на аеродром "Миргород" та навів російську ракету на бойові літаки, що стояли там. Днями ця історія, схоже, повторилася у Дніпрі, пише Forbes.

Так, у п’ятницю або незадовго до неї російський розвідувальний дрон безперешкодно пролетів над авіабазою "Авіаторське-Дніпро" поблизу міста Дніпро. Це приблизно за 95 км від лінії фронту.

Як видно на кадрах, опублікованих російською пропагандою, безпілотник націлився на укриття, в якому, ймовірно, знаходився винищувач МіГ-29 ВПС України. Через кілька хвилин балістична ракета "Іскандер" впала вниз і вибухнула прямо над укриттям, ймовірно, знищивши МіГ.

Як зазначає Forbes, з осені 2023 року росіяни, використовуючи таку тактику, ймовірно, змогли знищити щонайменше два Су-27, чотири МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24.

"Це вражаючий рівень втрат для військових, які можуть мати менше 100 діючих бойових літаків і лише 50 або близько того бойових кораблів", – пише видання.

Автори публікації наводять думку аналітика Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джека Уотлінга. За його словами, такі успішні атаки "Іскандерів" можливі лише через те, що Росія веде "безперервне і щільне стеження" за Україною. При цьому Україна має все ще недостатньо систем ППО, щоб повністю захистити свій повітряний простір — навіть над авіабазами.

Forbes наголошує, що західні F-16 та Mirage 2000, на які є великі сподівання, може наздогнати та сама участь, якщо Україна не зможе суттєво покращити свою протиповітряну оборону.

Знищення літаків у Миргороді

Як писав УНІАН, 1 липня росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому Миргород у Полтавській області, де на той час перебували кілька українських бойових літаків. Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про атаку, заявив, що удар по аеродрому був, є втрати, але "не такі, як приписує собі ворог".

Однак найбільше невдоволення українського суспільства викликало те, що ракетному удару передував досить тривалий політ російського розвідувального дрона над аеродромом. Військовий експерт Валерій Романенко зауважував тоді, що аеродромна ППО була зобов’язана збити дрон-розвідник.

Вже 16 серпня історія повторилася у Дніпрі.

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