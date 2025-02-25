Серед поранених — чотири дитини.

Щонайменше 1 людина загинула і 16 поранено у Краматорську внаслідок російського масованого обстрілу. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив, що серед поранених — чотири дитини 2007, 2016, 2017 і 2022 років народження.

"Ймовірно, під завалами будівлі досі залишаються люди — пошуково-рятувальна операція триває", - наголосив очільник ОВА.

Він зазначив, що вкотре закликає всіх цивільних евакуюватися до більш безпечних регіонів України. Евакуація рятує життя!

Згідно з інформаціє Національної поліції, росіяни вдарили по приватному сектору міста Краматорськ близько 14:20. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків.

Російські обстріли Краматорська

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованого ворожого обстрілу Краматорська 30 січня було поранено 8-річного хлопчика і 7-річну дівчинку. Загалом повідомлялось про щонайменше 13 поранених цивільних. Як повідомляли правоохоронці, росіяни завдали удар по місту з РСЗВ "Торнадо-С". Внаслідок атаки пошкоджено було щонайменше три багатоквартирних будинки в центрі Краматорська.

За інформацією першого заступника голови Донецької ОДА Юрія Винокурова, на Донеччині станом на зараз залишається 300 тисяч цивільних, з них 22 347 дітей. За його словами, фактично з всіх прифронтових територій шляхом обов'язкової евакуації – всі діти вивезені.

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