Терористи вдарили по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля.

Сьогодні, 6 квітня, російська армія завдала по Одещині удар балістикою, загинула людина. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Зазначається, що ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України.

"Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району. Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля. Загинув цивільний співробітник", - ідеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що зараз наслідки атаки уточнюються, над їхнім усуненням працюють профільні фахівці.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - закликають військові.

Остання атака РФ півдня України

Сьогодні вночі російські терористи атакували південь дронами та ракетами. Зокрема, близько п’яти годин тривала напружена бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Ворог атакував ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" з південного напрямку. Чотирнадцять дронів вдалось знищити: сім - на Херсонщині, по три - на Запоріжжі та Дніпропетровщині, ще один – на Миколаївщині, але влучань уникнути не вдалось.

Агресор поцілив у агропромислове підприємство на Херсонщині. Виниклу пожежу було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Вже перед світанком ворог вдарив ракетами по Запоріжжю - знов під ударом опинилась промисловість регіону, понівечено виробничі будівлі.

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