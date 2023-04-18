Вадим Лях зазначив, що в результаті удару постраждали житлові будинки.

Армія Російської Федерації в ніч на 18 квітня знову вдарила по Слов'янську у Донецькій області. В результаті нової атаки знову постраждали житлові будинки.

"Вівторок, 18 квітня. У Слов'янську знову недобрий ранок. Нічні обстріли міста протягом двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "шахеди". Два попадання: на вул. Вчительська і на бул. Пушкіна", - повідомив мер горда Вадим Лях на своїй сторінці в Facebook.

В результаті атаки росіян пошкоджено п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об'єкт, медустанову, розважальний центр, бізнес-центр і авто. За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

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Ракетний удар росіян по Слов'янчку 14 квітня - що відомо

14 квітня росіяни вдарили по Слов'янську з комплексів С-300. Ракети потрапили в житлові будинки. Всього випустили вісім ракет.

16 квітня рятувальники завершили розбирати завали. В результаті удару загинули 15 громадян, у тому числі дворічна дитина, якого дістали з-під завалів, а ще 24 людини отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам за порятунок людей з-під завалів у Слов'янську. Він зазначив, що незважаючи на смертельну загрозу обстрілів бійці ДСНС рятували день і ніч життя українців.

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