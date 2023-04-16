Всього поранення отримали 24 людини.

У Слов'янську Донецької області, який 14 квітня зазнав масованого російського ракетного удару, завершили розбирати завали житлових будівель. Всього з-під завалів дістали 15 людей.

"Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, за уточненим даними, з-під завалів дістали 15 людей: п'ятьох, у тому числі, 14-річну дівчинку, вдалося врятувати, а 10, серед них дворічний хлопчик, загинули. Крім того, він зазначив, що 24 людини отримали поранення.

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Кириленко нагадав, що 14 квітня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК "С-300". Він додав, що наймасштабніших руйнувань російські окупанти завдали по п'ятиповерхівці у провулку Парковий - рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Російський удар по Слов‘янську - що відомо

14 квітня окупанти обстріляли Слов‘янськ у Донецькій області ракетами С-300. Ворог влучив у три п‘ятиповерхових будинки, один із них частково зруйнований, а у двох – сталося загоряння. Такрж постраждали сусідні будинки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом пошкоджені та зруйновані внаслідок обстрілу 50 будинків.

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