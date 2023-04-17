Від російського удару по житловим будинкам у Слов'янську загинули 15 громадян, ще 24 людини дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім рятівникам за порятунок людей з-під завалів в обстріляному російськими загарбниками Слов'янську Донецької області.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців. Він зазначив, що попри смертельну загрозу обстрілів працівники ДСНС рятували день і ніч життя українців.

"Вчора у Слов'янську завершилася пошуково-рятувальна операція після удару російських терористів по житлових будинках. Я хочу відзначити наших людей, які разом із колегами на місці робили все можливе… Попри загрозу повторних ударів, попри всі складнощі, робили все можливе, щоб урятувати якнайбільше життів", - зазначив Зеленський.

Зокрема, президент подякував сержанту Ярославу Плецькому, старшому сержанту Віктору Гергелю, старшому лейтенанту Богдану Гаврилову та підполковнику Михайлу Загнітку, та усім, хто брав участь у цій операції.

"Дякую кожному й кожній у великому колективі ДСНС України, хто працює заради людей!", - сказав глава держави.

У Слов'янську офіційно завершилися пошукові роботи

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Слов'янську Донецької області, який 14 квітня зазнав масованого російського ракетного удару, завершили розбирати завали житлових будівель. Російські загарбники випустили по місту 8 ракет із ЗРК "С-300". Від російського удару загинули 15 громадян. Ще 24 людини дістали поранення.

Нагадаємо, що ще в перший день кривавого теракту по місту працівники ДСНС дістали з-під завалів дві дитини. Однак тоді життя дворічного українця обірвалося через тяжкі поранення.

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