Спроби українських військових відновити позиції нічого не дали.

Російські окупанти активізувалися на напрямку Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка Донецької області.

Як повідомили аналітики проєкту DeepState. Вони додали, що противнику вдалося окупувати Тарасівку та просунутися біля Сухої Балки.

"Спроби відновити положення нічого не дали, бо росіяни затягнули в село вже дві роти піхоти, яка сидить по всім можливим укриттям", - йдеться у повідомленні проєкту.

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Крім того, ворог вже малими групами намагався зайти в Новооленівку, але був знищений.

"Ще групи заходили у Нову Полтавку, чи знищені всі невідомо, але значна частина просто здалася в полон", - повідомили аналітики.

Також тривають бойові дії біля Малинівки, де ворог намагається закріпитися та "оточити підрозділи дружніх сил біля розв'язки".

Війна в Україні: новини

Україна почала ефективніше громити дронами росіян, тому напрямок розвитку БПЛА для України залишається пріоритетним, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Вчора DeepState розкрив, скільки територій Україна втратила за квітень. Там зазначили, що ворог особливо активно захоплював українські території в кінці березня та початку квітня.

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