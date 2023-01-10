Відзначається, що вразити плавзасіб вдалося біля острова Білогрудий.

Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні, 10 січня, повідомив про ураження однієї надводної цілі. Йдеться про російський катер, який Сили оборони Таврійського напрямку вразили на Дніпрі.

За словами керівника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна, відмінні результати показала українська артилерія.

"Це сталося на Дніпрі в районі острова Білогрудий, ураження здійснено артилерійськими засобами", - розповів військовий у коментарі виданню "Українська правда".

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Війна в Україні - що відомо

Російські окупанти вторглися в Україну 24 лютого, чим завдали непоправної шкоди українцям. Росіяни катували та вбивали мирних жителів, грабували та руйнували будинки українців, а також цивільну інфраструктуру.

У свою чергу ЗСУ дали потужну відсіч загарбникам. Станом на 10 січня 2023 року українські захисники знищили близько 112 470 осіб особового складу російської армії, йдеться як про кадрових військових, так і про мобілізованих.

Крім того, з початку повномасштабної війни бійці ЗСУ відправили на дно 17 плавзасобів, в тому числі і крейсер "Москва".

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