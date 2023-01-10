Також військові вдарили по 2 позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

За добу українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних безпілотників типу "Орлан".

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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Війна в Україні: останні новини

Офіцер ЗСУ нещодавно розповів, що ситуація у Соледарі зараз гостріша, ніж в Бахмуті. Противник атакує українські позиції малими групами, вони намагаються бити по наших захисниках "хвилями".

Аналітики ISW повідомили, що українські військові продовжують атакувати російських окупантів і досягли успіху біля Кремінної у Луганській області. Навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що захисники нашої країни готуються до відновлення наступу на Лиманській ділянці. Окрім цього, ЗСУ відбили атаки РФ біля Бахмута, Соледара та ще 10 населених пунктів на Донбасі.

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