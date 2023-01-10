За минулу добу захисники України ліквідували понад 700 росіян.

За добу українські захисники знищили близько 710 російських окупантів. Окрім цього, у Генеральному штабі Збройних сил України заінтригували інформацією про знищення катера або корабля.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 січня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько - 112 тис. 470 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 тис. 84 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 6 тис. 154 (+7),

артилерійських систем – 2 тис. 73 (+4),

РСЗВ – 434,

засобів ППО ‒ 217,

літаків – 285,

гелікоптерів – 275,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 тис. 860 (+4),

крилатих ракет ‒ 723,

кораблів /катерів ‒ 17 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4тис. 817 (+8),

спеціальної техніки ‒ 183.

"Дещо більше інформації щодо ворожого корабля/катера буде надано після уточнення", - зазначили в Генштабі.

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Втрати РФ в Україні

За минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Соледара та ще 10 населених пунктів на Донбасі. "Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається поліпшити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має", - повідомляли в Генштабі.

Крім цього, захисники України гарненько "присмажили" окупантів. Наша авіація завдала 18 ударів по районах зосередження ворога.Також воїни збили 2 ворожих розвідувальних безпілотників типу "Орлан".

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