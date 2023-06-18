Українські військові просуваються в Донецькій області.

Українські захисники мають певні успіхи на Авдіївському напрямку в Донецької області. Бійцям Збройних сил України вдалося просунутися за останні два тижні на більш ніж кілометр.

"Певні успіхи є у нас на північ від міста. Є невеликі позиційні контратаки. Поки це не видно на карті Deep State, але за останні два тижні трохи більше кілометра наші просунулися вперед", – розповів керівник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Ситуація в Донецькій області - останні новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони просуваються на Донбасі.

У свою чергу Генштаб ЗСУ зазначили, що важкі бої йдуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Крім того, глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за час повномасштабної війни Російська Федерація вбила понад 1,5 тисячі жителів Донецької області. При цьому серед загиблих 148 дітей. Кириленко уточнив, що в статистиці не враховувалися загиблі і поранені жителі Маріуполя і Волновахи.

Вас також можуть зацікавити новини: