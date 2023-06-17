Окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої, ротягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації за сьогодні.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Білогорівки Луганської області, але успіху не мав, обстрілював населені пункти.

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На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. При цьому завдавав авіаудари в районах Сухої Балки та Авдіївки, були артилерійські обстріли ряду населених пунктів Донецької області.

Також повідомляється, що на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, Миколаївської областей. Також протягом доби ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Янжулівка Чернігівської області.

В Генштабі зазначають, що на Куп’янському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового Харківської області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти і далі обороняються, овстрілюють населені пункти.

В Генштабі наголошують, що російські окупанти продовжують чинити екоцид на острові Джарилгач, де облаштували полігон та проводять заходи підготовки мобілізованих, зокрема й зі стрільбою артилерійських підрозділів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що для перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

За його словами, українська армія перехоплює ініціативу у війні з росіянами, але для більшого успіху потребує далекобійного озброєння дальністю до 200 кілометрів.

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