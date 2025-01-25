В ГУР показали результати бойової роботи в районі Покровська та в Запорізькій області.

Бійці підрозділу "Крила" з Головного управління розвідки (ГУР) в ході операцій знищили бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад окупантів на кількох напрямках.

В ГУР оприлюднили відео результатів бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області.

"Зокрема, розвідники спалили три російські броньовані машини "Тигр", дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72", - деталізували в ГУР.

Також під гарячу руку майстрів FPV з ГУР потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця скупчення ворожої живої сили, транспортних засобів та військового обладнання.

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На окупованій території Запорізької області військові підрозділів ГУР знайшли російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" та знищили разом з обслуговуючим персоналом.

Про цю РЛС окупанти говорили, що вона може одночасно зафіксувати 31 ціль та її не видно навіть "з п’яти метрів", що робить її ідеальною для роботи в тилу.

Саме таку ідеальну ціль виявили ГУРівці за допомогою дрона. У результаті знищено і РЛС "Гармонь", і ворожу обслугу (щонайменше троє солдатів), та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

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