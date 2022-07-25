Вкотре філігранно відпрацювали "Холодноярівці" із 93-ї бригади.

На Харківщині українські військовослужбовці спалили багацько ворожої бронетехніки, якою російські загарбники планували черговий "прорив".

Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму телеграмі, а також оприлюднив відео з палаючою технікою.

Він розповів, що вкотре філігранно відпрацювали артилеристи із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"За попередніми даними тільки за ніч та ранок уражено 5-7 танків, якими планували черговий "прорив". Уточнюються втрати противника – мовиться у дописі.

Окрім відео зі згорілою бронетехнікою, волонтер поділився світлинами, на яких ще одному Т-72 знесло башту під Ізюмом від української природи.

Нагадаємо, раніше "Холодноярівці" знищили хвалений Міноборони РФ безпілотник ZALA. Він використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

Також в 93 ОМБр "Холодний Яр" ділилися відео, на якому вони знищують три ворожі танки, які окупанти намагалися сховати у яру.

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