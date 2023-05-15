На місці "прильоту" триває розбір завалів.

Армія Російської Федерації вранці 15 травня атакувала Херсон дронами. В результаті удару російських окупантів серйозні руйнування отримала будівля одного з навчальних закладів.

"На відео - наслідки російського удару по одному з освітніх закладів Херсона", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Facebook.

За даними місцевої влади, жертв і постраждалих в результаті атаки немає.

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На оприлюднених кадрах видно, що будівля залишилася без даху, а частина стін перетворилася на руїни. При цьому в уцілілій частині не залишилося жодного цілого вікна.

На місці "прильоту" працюють комунальні служби. Триває розбір завалів.

Удар росіян по Хероснській області - що відомо

15 травня голова Херсонської обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу, 14 травня, через обстріли російськими окупантами області загинули шестеро людей, а ще троє отримали поранення.

Загалом окупанти здійснили 86 обстрілів області, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації. При цьому Херсон противник обстріляв чотири рази, випустивши дев'ять снарядів.

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