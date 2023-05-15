За минулу добу ворог випустив 381 снаряд з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації.

Минулої доби через обстріли російськими окупантами Херсонської області загинули шестеро людей, ще троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу окупанти здійснили 86 обстрілів області, випустивши 381 снаряд з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації. Саме місто Херсон противник обстріляв чотири рази, випустивши дев’ять снарядів.

Прокудін підкреслив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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"Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення", - повідомив голова ОВА.

Він також зауважив, що за добу з деокупованої території області було евакуйовано 56 осіб.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти постійно обстрілюють звільнену територію Херсонської області, руйнуючи житло та інфраструктуру та вбиваючи людей. Зокрема, зранку 13 травня окупанти обстріляли Берислав авіабомбами, завдавши значних пошкоджень.

Також на деокупованій території залишається значною мінна небезпека. Так, 14 травня на одному з сільськогосподарських підприємств у Херсонській області п'ятеро людей загинули через вибухівку, яку там залишили російські окупанти. Наймолодшому загиблому було 27 років, а найстаршому - 68.

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