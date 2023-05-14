Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

П'ятеро людей загинули на Херсонщині через вибухівку, яку залишили російські окупанти. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначивши при цьому, що наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

"На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд", - напсиав Єрмак.

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Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережної частини Херсонщині і Херсона українськими силами, російські окупанти не припиняють обстрілювати деокуповану території обстрілами з різних видів зброї, вбиваючи населення і завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Так, 13 травня о четвертій ранку російські окупанти атакували Берислав на Херсонщині авіабомбами, завдавши значних руйнувань.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляє, що російські загарбники потужно обстрілюють прибережну частину Херсонської області, бо дуже налякані очікуваним контрнаступом Збройних сил України.

14 травня 2023 року на Херсонщині Сили оборони знищили потужний міномет "Тюльпан" та іншу техніку ворога. Українська авіація завдала удару по зосередженню живої сили ворога в Каховському районі.

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