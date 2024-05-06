Влучили у 'Зоопарк': у ЗСУ розповіли, де на півдні 'найгарячіше'

На двох напрямках загарбники втратили вбитими та пораненими майже півтори сотні солдатів.

На півдні України російська окупаційна армія за минулу добу неодноразово здійснювала спроби штурмів, найгарячіше було на Оріховському напрямку, де було шість спроб противника вибити ЗСУ з їхніх позицій. Водночас завдяки роботі українських захисників, противник зазнає суттєвих втрат.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 144 особи (вбиті та поранені). Також ворог втратив 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, це – п’ять танків, сім гармат, станковий автоматичний гранатомет, міномет, 29 одиниць автобронетехніки, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційний комплекс розвідки "Зоопарк-1", п’ять розвідувальних БпЛА, сім аерофотостанцій, камера відеоспостереження, два трансформатори та три човни. Також знищено спостережний пункт та польовий склад технічного майна противника.

Йдеться, що минулої доби ворог неодноразово здійснював спроби штурмів в операційній зоні Сил оборони півдня. Найгарячіше було на Оріхівському напрямку, де було шість штурмів окупантів: по три - в районах Старомайорського та Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив три марні штурми. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції.

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"В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 274 розвідувальних БпЛА загарбників. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 303 FPV-дрони, 18 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 263 осколкові боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок застосування агресором засобів ураження по Херсону та 15 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки та цивільний автомобіль. На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської та Куцурубську громади, на Дніпропетровщині - Нікопольщину та Покровську громаду - пошкоджені соціальний та навчальні заклади, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, господарські споруди, цивільні автомобілі та лінії електропередачі. На Запоріжжі під вогнем російських терористів перебувало 11 населених пунктів.

Кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях наразі не спостерігається. Ракетоносії перебувають у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог продовжує змінювати місця стоянок.

Війна в Україні - ситуація на півдні

На Оріховському та Херсонському напрямках 4 травня ЗСУ відбили 15 штурмів. Зокрема, на Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили п’ять штурмів: по два - в районах Старомайорського та Роботиного, один - в районі Новопілля. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 10 марних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. За той же час, завдяки роботі ЗСУ, на вказаних двох напрямках поменшало на 116 російських солдатів та 23 одиниці ворожої техніки.

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