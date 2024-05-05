Водночас ворог втратив понад сотню солдатів та десятки одиниць озброєння.

На Оріховському на Херсонському напрямках за минулу добу ЗСУ відбили 15 штурмів.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмів: по два - в районах Старомайорського та Роботиного, один - в районі Новопілля. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог здійснив 10 марних штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - повідомили у Силах оборони півдня.

Українські військові завдавали вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах противника. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 116 осіб. Також ворог втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них: гармата, зенітна установка, міномет, 12 одиниць автобронетехніки, станція радіоелектронної боротьби, станція управління БпЛА, антена, аерофотостанція, чотири човни. Також знищено два місця зберігання боєприпасів, склад ПММ, стартова позиція запуска БпЛА та спостережний пункт.

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Російські обстріли

"Окупанти здійснили артилерійські обстріли, завдали численних авіаційних ударів із застосуванням керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, використали велику кількість ударних дронів різних типів, постійно здійснюють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 191 розвідувального БпЛА", - розповіли у ЗСУ.

Зокрема, минулої доби ворог завдав ракетного удару крилатими ракетами, імовірно "Іскандер-К", по Одещині. Унаслідок удару поранено чотири цивільні особи, пошкоджена адміністративна будівля, будівлі підприємства, приватні житлові будинки, будівля релігійної установи, вежа стільникового зв’язку.

Уночі в операційній зоні Сил оборони Півдня противник застосував дрони-камікадзе типу "Shahed -131/136". Силами протиповітряної оборони влучно знищено три дрони, з них один на Херсонщині, а також по одному у Криворізькому та Нікопольському районах на Дніпропетровщині.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 229 FPV-дронів, один ударний БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 183 осколкові боєприпаси.

Унаслідок застосування вказаних засобів ураження по 10 населених пунктах Херсонщини поранена цивільна особа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні житлові будинки, навчальний заклад, об’єкт комунальної інфраструктури, крамниця, господарські споруди та цивільний автомобіль.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла Очаків, на Дніпропетровщині - Нікопольщину - поранена цивільна особа, пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди, будівлі підприємств, рекреаційний об’єкт, гаражі, цивільні автомобілі, десяток сонячних панелей та лінії електропередачі.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 10 населених пунктів. Унаслідок застосування противником ударних дронів та артилерії пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях зараз не спостерігається.

Російські ракетоносії перебувають у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог продовжує змінювати місця стоянок.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, на Оріховському напрямку та лівобережжі Дніпра 3 травня російська окупаційна армія значно збільшила кількість штурмів. Зокрема, на Оріхівському напрямку загарбники здійснили 5 штурмів: один - в районі Старомайорського та чотири - в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було 11 штурмів - зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Вдень 4 травня російська армія завдала удару двома ракетами по Одещині. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що поранено трьох людей: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано.

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